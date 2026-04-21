Я тебя породил, я тебе не плачу: сыгравший в «Тарасе Бульбе» Игорь Петренко задолжал по алиментам больше миллиона рублей

Судебные приставы взыскали с актёра Игоря Петренко 875 тыс. рублей, которые он задолжал по алиментам. Артисту предстоит выплатить ещё 379 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 21 апреля.

Кроме того, на Петренко висит ещё несколько долгов:

10 тысяч рублей по ИД с исполнительским сбором в тысячу рублей за не оплаченный вовремя штраф за парковку, который суд уже успел удвоить;

17 апреля 2026 года на снявшегося в фильме «Тарас Бульба» актёра завели ещё два производства о взыскании в общей сложности 2 тысяч рублей исполнительских сборов.

У кинозвезды уже вошло в привычку не платить по алиментам, в 2024 году долги составляли более 9 млн рублей, год спустя, правда, сумма сократилась до 1,3 млн рублей. Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него двое детей.