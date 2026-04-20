Россияне всё чаще узнают новости через соцсети и мессенджеры, а не по ТВ — исследование

В России всё больше людей предпочитают узнавать новости через соцсети, блоги и мессенджеры, а не из телевизионных выпусков. Об этом говорится в исследовании ИАА TelecomDaily.

В материале отмечается, что с 2022 по 2025 год доля россиян, которые получают информацию через социальные коммуникации, выросла с 23% до 31%. За тот же период аудитория телевизионных новостей, напротив, сократилась с 59% до 46%.

Новостные сайты в целом сохраняют стабильную долю — на уровне 42–45%. Авторы исследования пишут, что за этой цифрой скрываются заметные изменения: пользователи всё чаще читают материалы не на самих сайтах СМИ, а через агрегаторы, соцсети, мессенджеры и другие платформы. Предпочтение отдаётся контенту, собранному в удобном формате и подстроенному под интересы конкретной аудитории.

Одними из главных каналов дистрибуции новостей авторы называют агрегаторы. Для большинства изданий ключевой платформой стал «Дзен»: в среднем на него приходится 54% реферального трафика.

Исследователи отмечают, что самым ценным активом для медиа становится лояльная аудитория — читатели, которые регулярно возвращаются к изданию. Поэтому редакции всё активнее вкладываются в бренд, сообщества и персонализированные форматы.