Шансов на создание Палестинского государства всё меньше — Лавров

Перспективы создания Палестинского государства становятся всё более туманными. Такое мнение на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости в понедельник, 20 апреля.

«Полный застой, который усугубляет трагедию палестинского народа, и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан. Шансов, если смотреть на карту географическую, на создание Палестинского государства становится всё меньше», — считает министр.