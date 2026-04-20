После обновления iOS часть владельцев iPhone столкнулась с «зависанием» на логотипе Apple

После установки iOS 26.4.1 некоторые iPhone перестали загружаться и «зависают» на логотипе Apple. Об этом, ссылаясь на пользователей и данные сервисных центров, пишет Business FM.

Издание отмечает, что за последние выходные с этой проблемой в столичные мастерские обратились десятки человек. По словам специалистов, устройства не включаются после перезагрузки и требуют полной перепрошивки с удалением данных. В сервисных центрах начали анализировать возможные причины.

«Сегодня начал вести статистику и опрашивать клиентов, стояло ли приложение Телега (сторонний клиент Телеграма — ред.) на телефоне. В ста процентах из ста приложение Телега стояло на устройстве. Просто, к сожалению, непонятно, почему так получается, что якобы приложение блокирует устройство — оно работает изолированно. Это очень странная ситуация. Ни один вид прошивки не даёт результата так, чтобы сохранить данные. Телефон загружается только после полной очистки памяти», — заявил владелец московского сервисного центра по ремонту смартфонов Apple Олег Звягинцев.

При этом разработчики Telega обвинения в поломке отрицают, подчёркивая, что приложения в iOS работают изолированно и не могут влиять на систему. В компании ссылаются на статью на сайте Apple:

«Все приложения помещаются в песочницы, что ограничивает их доступ к файлам, хранящимся в других приложениях, и не позволяет вносить изменения в работу устройства. Системные файлы и ресурсы также отделены от приложений пользователей. Весь раздел операционной системы подключен только для чтения. API не позволяют приложениям расширять свои полномочия для изменения других приложений или самой системы iOS».

По мнению техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom), сбои в работе смартфонов вряд ли связаны с наличием сторонних приложений. Дело может быть в обновлении и специфических условиях.

«Скорее всего, в ближайшее время это починят. И если кто-то боится, то лучше сейчас зайти в настройки, отключить автообновление и дождаться комментариев со стороны Apple либо новостей по этой ситуации. Проблема действительно существует, потому что у нас есть коллеги в сервисах, которые подтвердили, что к ним уже приходили с подобным вопросом. Но это не массовая проблема, это не какие-то региональные ограничения, как многие пишут, это вряд ли связано с Телегой. Скорее всего, это просто какое-то стечение обстоятельств, при определённых условиях телефон превращается в "кирпич"», — отметил эксперт.