Похороны в России стали дороже: сколько теперь стоят гроб и рытьё могилы

В России за год выросли цены на похороны и сопутствующие товары, а вслед за этим начал меняться и рынок ритуальных услуг. Об этом «Коммерсант» пишет в воскресенье, 19 апреля.

По данным Росстата, в декабре 2025-го средняя стоимость гроба выросла на 9,3% год к году и достигла 8,6 тысячи рублей, а рытьё могилы подорожало на 13,3%, до 12,6 тысячи рублей. На этом фоне в январе — феврале 2026 года объём ритуальных услуг в России увеличился на 6,9%, а рынок в денежном выражении — на 15,7%, до 22,7 млрд рублей.

Вместе с ростом цен в начале 2026 года увеличилось и число новых участников рынка. В январе — марте количество регистраций бизнеса в сфере ритуальных услуг и организации похорон, по данным Rusprofile, выросло на 37,5% год к году, до 524. В «Контур.Фокус» приводят близкую оценку: плюс 20,8% и 500 новых компаний.

Число ликвидированных компаний увеличилось не так заметно — на 20%, до 288. К концу марта 2026-го в сфере ритуальных услуг работали 11,3 тысячи компаний и предпринимателей, что на 5,7% больше, чем год назад. При этом 78% участников рынка составляют индивидуальные предприниматели.

Такую динамику участники рынка связывают с несколькими факторами. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, отрасль постепенно выходит из тени на фоне проверок надзорных органов. Усиливается и давление на серый сектор, которое подталкивает бизнес к легализации.

Ещё один фактор — изменения в налоговом законодательстве: с 2026 года порог выручки для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей, и часть предпринимателей из-за этого начала открывать новые юрлица и ИП, чтобы укладываться в лимиты, считает партнёр практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской.

В отрасли говорят и о внутренней перестройке рынка. По словам исполнительного директора Ассоциации похоронных организаций Урала Дмитрия Хазова, сотрудники ритуальных компаний всё чаще уходят в самостоятельную работу и оформляются как индивидуальные предприниматели. Особенно заметен этот процесс в крупных городах, где число агентов почти не меняется, но компаний и ИП становится больше.

Эксперты отмечают падение доходности ритуального бизнеса. По их словам, на рентабельность повлияло подорожание сырья в 2025 году: цены на дерево и металл выросли примерно на 15%. Дополнительное давление оказывает и снижение платёжеспособности населения.