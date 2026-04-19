Из-за топливного кризиса Еврокомиссия хочет отправить сотрудников офисов на удалёнку — СМИ

На следующей неделе Еврокомиссия представит странам ЕС план экономии топлива на фоне кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на Financial Times, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 19 апреля.

Издание пишет, что проект документа предусматривает, в частности, обязательный переход сотрудников компаний на удалённую работу минимум раз в неделю. Предполагается, что это поможет сократить расход бензина на поездки в офис. В остальные дни работникам рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Параллельно национальным правительствам рекомендуют субсидировать общественный транспорт. Ещё одна мера — поддержка домохозяйств с низким и средним доходом за счёт льготных кредитов на покупку электромобилей и установку солнечных панелей.

Так Брюссель рассчитывает подтолкнуть страны к сокращению потребления ископаемого топлива и ускорить переход на более экологичные источники энергии. При этом европейские чиновники подчёркивают, что речь идёт именно о рекомендациях, а не об обязательных предписаниях.