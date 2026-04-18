Эксперт объяснил, зачем в Италии пьют воду перед кофе

Традиция подавать воду перед чашкой кофе в Италии связана не с «очищением вкусовых рецепторов», как принято считать. Об этом РИА Новости рассказал профессиональный дегустатор кофе Андрей Година.

По его словам, распространённое мнение о том, что вода помогает лучше почувствовать вкус напитка, не совсем соответствует действительности. Основная причина — физиологическая.

«Кофеин обладает мочегонным эффектом, а эспрессо содержит мало жидкости. Поэтому перед кофе стоит выпить воды, чтобы обеспечить организм необходимой гидратацией», — пояснил эксперт.

Он добавил, что насыщенный вкус эспрессо настолько выражен, что обычные остатки пищи во рту практически не влияют на его восприятие. Исключение могут составлять лишь сильные вкусы, например сырой лук.

Также Година отметил, что в некоторых заведениях воду подают уже после кофе — по его словам, это может быть признаком низкого качества напитка, когда так пытаются перебить послевкусие.