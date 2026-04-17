Эксперт рассказал, как распознать гида-мошенника

Туристам стоит быть внимательнее при покупке экскурсий, особенно в период майских праздников. О признаках мошенничества рассказала гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова, пишет РИА Новости в пятницу, 17 апреля.

По её словам, насторожить должна ситуация, когда сразу после заселения в отель туристам навязывают экскурсии без оформления договора. Часто такие предложения сопровождаются утверждениями, что без них невозможно «увидеть настоящую страну». Эксперт пояснила, что подобные экскурсии нередко оказываются завышенными по цене и не отличаются оригинальностью маршрута. Вместо заявленных уникальных мест туристов могут отвезти в стандартные локации или магазины с высокими ценами.

Среди других признаков мошенничества она назвала требование оплаты наличными без чека и договора, а также просьбы перевести деньги заранее под предлогом расходов на топливо или билеты. Кроме того, с начала 2026 года участились случаи обмана через фейковые туристические чаты в Телеграме. Пользователям предлагают «забронировать» экскурсии или поездки по ссылкам, которые ведут на фишинговые сайты.