Эксперт назвал страны, которые чаще выдают шенген россиянам

Россияне чаще всего получают шенгенские визы в Испанию, Францию, Италию и Грецию. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев.

По его словам, уровень одобрения заявок в 2026 году практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Доля отказов составляет около 8–9%. Сроки рассмотрения заявлений различаются в зависимости от страны. Так, Франция и Испания оформляют визы примерно за три недели, Италия — до двух месяцев. Быстрее всего заявки рассматривают в Греции — около двух недель.

При этом, как отметил эксперт, записаться на подачу документов в греческие визовые центры проще, чем в другие страны. Однако для подачи уже требуются оплаченные билеты и бронь отеля, а вероятность отказа может быть выше.

Он добавил, что отказы, в частности, могут быть связаны с ошибками в документах или недостаточным количеством средств на счету. При этом Франция и Испания считаются более лояльными к заявителям.