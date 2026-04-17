Большинство россиян положительно оценивают работу Путина — опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 74% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», которые публикует РИА Новости в пятницу, 17 апреля.

Согласно исследованию, 76% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями. При этом 16% респондентов заявили о недоверии президенту, а 12% дали отрицательную оценку его работе.

Работу правительства в целом положительно оценивают 50% участников опроса, тогда как 31% выразили недовольство. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 55% россиян, противоположного мнения придерживаются 15%.

Также респондентов спросили о возможном голосовании на выборах в Госдуму. 37% заявили, что поддержали бы «Единую Россию», 11% — ЛДПР, 8% — КПРФ, 6% — «Новых людей» и 2% — «Справедливую Россию».

Опрос «ФОМнибус» проводился с 10 по 12 апреля 2026 года среди 1,5 тысячи россиян старше 18 лет в 97 населённых пунктах 51 региона. Погрешность исследования не превышает 3,6%.