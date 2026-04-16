В Финляндии оценили перспективы взаимодействия с Россией

Правительство Финляндии заявило, что оценивает возможные форматы взаимодействия с Россией. Об этом говорится в докладе по внешней политике и безопасности, пишет РИА Новости в четверг, 16 апреля.

Документ дополняет стратегический отчёт 2024 года, который остаётся основным ориентиром во внешнеполитическом курсе страны. В нём подчёркивается, что Финляндия анализирует перспективы сотрудничества с Россией, в том числе в координации с партнёрами.

В российской стороне ранее отмечали, что Москва самостоятельно определяет, с какими государствами и на каких условиях выстраивать взаимодействие.