Матвиенко заявила о высокой угрозе третьей мировой войны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что риск третьей мировой войны сегодня остаётся крайне высоким. Об этом она сказала, выступая на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле, пишет РИА Новости в четверг, 16 апреля.

По её словам, человечество уже пережило две мировые войны, однако этот опыт не стал «прививкой» от новых глобальных конфликтов. Матвиенко подчеркнула, что в мире до сих пор не удалось создать по-настоящему универсальную и неделимую систему безопасности.

«Мы собрались на ассамблею в тревожное для мира время. В истории уже были страшные трагедии, но даже две мировые войны, похоже, не стали «прививкой» от третьей. Угроза велика, как никогда», — сказала председатель Совфеда.

Она добавила, что международное право и устав ООН могут эффективно работать только при соблюдении принципов равенства и ответственности всех государств. Однако, по её мнению, после холодной войны ряд стран сделал ставку на доминирование и продвижение собственных интересов.

«Право и устав ООН могут на 100% эффективно работать только на заложенных в них принципах равенства и ответственности всех государств. Но после холодной войны группа североатлантических государств сделала ставку на гегемонию», — отметила Матвиенко.

Также спикер указала, что инструменты глобализации изначально создавались в интересах всего мира, но сейчас, по её оценке, используются преимущественно в интересах одного центра силы. «На практике же сегодня они, к сожалению, обслуживают лишь интересы одного полюса», — заключила она.