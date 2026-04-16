Виктория Боня поблагодарила Пескова за реакцию на её обращение к Путину

Блогер и телеведущая Виктория Боня поблагодарила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за реакцию на её видеообращение к Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 16 апреля.

«Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле моё видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы», — сказала Боня в видео, опубликованном в соцсетях.

Телеведущая также поблагодарила президента и подчеркнула своё отношение к стране. «Спасибо президенту нашей страны. Никто никогда не сможет изменить моё отношение к моей стране», — заявила Боня.