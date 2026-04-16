Виктория Боня обрушилась с критикой на проблемы, «о которых не говорят президенту»: в Кремле похвалили её энтузиазм

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российский блогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором перечислила проблемы, о которых, по её словам, президенту «ни один губернатор не скажет». Ролик прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости в четверг, 16 апреля.

В 18-минутном видео телеведущая затронула сразу несколько тем: паводок в Дагестане, новое мазутное пятно в Анапе, убийство краснокнижных животных, блокировки интернета, уничтожение и изъятие скота в Новосибирской области. Боня также высказалась о росте цен, трудностях малого бизнеса и раскритиковала депутата Госдумы Виталия Милонова за его высказывания о женщинах, назвав его «омерзительным персонажем».

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращение видели. По словам пресс-секретаря президента, ролик действительно привлёк внимание аудитории в соцсетях, а вопросы, затронутые блогером, носят резонансный характер.

«Там затрагиваются многие темы, по отдельным ведётся работа. То, что с большим интересом инициатор этого обращения отметила эти вопросы, это резонансные темы. Справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей. Это всё не оставлено без внимания», — заверил представитель Владимира Путина.