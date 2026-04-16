Россия впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы — Набиуллина

Российская экономика впервые в новейшей истории живёт в условиях острой нехватки рабочей силы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, её слова «Коммерсант» приводит в четверг, 16 апреля.

По словам руководителя Банка России, прежде высокие ставки были реакцией на временное ухудшение внешних условий, и затем регулятор довольно быстро переходил к их снижению. Теперь же новой реальностью как для государства, так и для компаний стал дефицит кадров. Поэтому, отметила она, длительная жёсткость денежно-кредитной политики многим может казаться непривычной.

Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту. Безработица — два процента.

Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до десяти процентов, — это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики», — подытожила Набиуллина.