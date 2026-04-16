Польша выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Польша не поддержит ускоренное принятие Украины в Европейский союз. Об этом главу МИД республики Радослав Сикорский заявил в эфире радиостанции RMF FM, передаёт РИА Новости в четверг, 16 апреля.
По словам Сикорского, в Еврокомиссии обсуждали идею ускоренного членства Украины, но Варшава с таким подходом не согласна. Польский министр подчеркнул, что Киев должен выполнить все условия для вступления в ЕС.
Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же, как их выполняли мы», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
В 2023-м тогдашний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовится принять десять новых членов, в том числе Украину. Этот же вопрос фигурировал в деталях мирного плана по урегулированию конфликта с Россией, который союз подготовил совместно с Киевом в конце прошлого года.