В Париже мужчина купил лотерейный билет за 100 евро и выиграл картину Пикассо за миллион

Во Франции участник благотворительной лотереи выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью около миллиона евро, заплатив за билет всего сотню. Об этом пишет Associated Press.

Победителем стал 58-летний Ари Ходара. Как сообщается, о розыгрыше счастливчик узнал случайно — во время обеда в ресторане. Спустя несколько дней организаторы позвонили мужчине и сообщили, что ему досталась работа «Голова женщины». Картина была написана гуашью на бумаге в 1941 году. Это портрет Доры Маар — музы и спутницы Пикассо.

Лотерею устроили, чтобы собрать деньги на исследования болезни Альцгеймера. Всего организаторам удалось выручить 12 млн евро: из этой суммы один миллион получил владелец галереи, а остальные средства направят в медицинский фонд.

Ходара рассказал журналистам, что сначала сообщит новость жене, а саму картину, скорее всего, оставит себе. В материале уточняется, что за всё время существования лотереи «Один Пикассо за 100 евро» это уже третий такой розыгрыш.