В Госдуме пообещали, что отключения мобильного интернета в России — это не навсегда

Отключения и перебои мобильного интернета в России — временная мера, и со временем страна вернётся к привычному цифровому укладу. Об этом, ссылаясь на главу думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пишет Life в среду, 15 апреля.

Депутат заявил, что сейчас ограничения вводятся ради безопасности по запросу силовых структур. При этом, по его словам, работают «белые списки», которые должны сглаживать возникающие неудобства.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убеждён, что это временное явление и мы, конечно, вернёмся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — отметил парламентарий.