16:35

Россия и Азербайджан договорились о компенсациях после крушения самолёта под Актау

  1. Россия и мир
Автор:

РФ и Азербайджан договорились, как урегулировать последствия авиакатастрофы под Актау, где разбился самолёт Embraer 190 авиакомпании AZAL, — в том числе по выплате компенсаций. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран, опубликованном в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства в среду, 15 апреля.

Договорённости опираются на результаты прошлогодней встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Каких-либо деталей о механизме выплат в сообщении не приводится.

Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — говорится в публикации.

Дипломаты уверены, что отношения Москвы и Баку будут развиваться «на основе взаимного уважения, доверия и учёта интересов» — на благо народов обеих стран. «Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», — добавили представители министерств.

5 декабря 2024 года пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился возле аэропорта казахстанского Актау. После ЧП борт загорелся. В катастрофе погибли люди.

Тема:
Крушение пассажирского самолёта в Казахстане 25 декабря 2024 года
Свежие новости по теме
Россия и Азербайджан договорились о компенсациях после крушения самолёта под Актау
15 апреля 2026
16:35
Финальный отчёт по авиакатастрофе в Актау представят до конца 2025 года
19 февраля 2025
17:04
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт о крушении самолёта под Актау
05 февраля 2025
12:33
Власти Казахстана обещают в ближайшие дни опубликовать результаты расследования авиакатастрофы под Актау
04 февраля 2025
12:50
Эксперты расшифровали переговоры пилотов лайнера, разбившегося под Актау
16 января 2025
10:43
Все новости по теме
1 374
Политика Происшествия Соседи