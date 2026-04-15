Россия и Азербайджан договорились о компенсациях после крушения самолёта под Актау

РФ и Азербайджан договорились, как урегулировать последствия авиакатастрофы под Актау, где разбился самолёт Embraer 190 авиакомпании AZAL, — в том числе по выплате компенсаций. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран, опубликованном в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства в среду, 15 апреля.

Договорённости опираются на результаты прошлогодней встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Каких-либо деталей о механизме выплат в сообщении не приводится.

Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — говорится в публикации.

Дипломаты уверены, что отношения Москвы и Баку будут развиваться «на основе взаимного уважения, доверия и учёта интересов» — на благо народов обеих стран. «Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», — добавили представители министерств.