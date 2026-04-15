Учёные нашли загадочный предмет на груди мумии египетского ребёнка

Учёные из Польши и Великобритании обнаружили необычный предмет на груди мумии ребёнка, захороненного в Древнем Египте более двух тысяч лет назад. Исследование помогло приблизиться к разгадке её тайны, пишет Popular Science.

Мумия хранится в Архиепископском музее Вроцлава с 1914 года, однако архивные данные о ней были утрачены во время Второй мировой войны. К детальному изучению специалисты приступили только в 2023 году. Для анализа использовали компьютерную томографию и рентгенографию, что позволило создать подробные 3D-изображения без повреждения останков. Установлено, что мальчику на момент смерти было около восьми лет, однако точную причину гибели определить не удалось.

Исследователи также выяснили, что ребёнок происходил из семьи среднего достатка — на это указывает текстиль, использованный при мумификации. Главной находкой стал неизвестный предмет на груди мумии. Учёные не стали извлекать его, чтобы не повредить останки. По одной из версий, это может быть папирусный свиток с личными данными мальчика.

Исследования планируют продолжить.