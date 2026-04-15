Банк России выпустит трёхрублёвую памятную серебряную монету с изображением ордена Славы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Банк России 16 апреля выпустит памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Орден Славы». Она продолжит серию «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщается на сайте ЦБ.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, диаметр — 39 мм. Качество чеканки — «пруф». На лицевой стороне размещено рельефное изображение герба России, а также указаны номинал, год выпуска, характеристики металла и знак Санкт-Петербургского монетного двора. На оборотной стороне изображён орден Славы трёх степеней, выполненный с использованием цветных элементов. Ниже расположены Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата и лавровые ветви. По окружности проходит надпись «ОРДЕН СЛАВЫ».

Тираж ограничен — 3 тысячи экземпляров. В Центробанке уточнили, что монета является законным платёжным средством и обязательна к приёму по номиналу без ограничений.