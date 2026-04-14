В Колумбии решили избавиться от стада в 80 бегемотов, завезённых ещё Пабло Эскобаром

В Колумбии выделил почти 2 млн долларов на сокращение популяции бегемотов, которые являются для страны инвазивным видом. Если не контролировать число парнокопытных, то к 2035 году в крупнейшей водной артерии страны Магдалене будет обитать 1 000 особей. Об этом заявила министр окружающей среды Колумбии Ирене Велес, сообщает Reuters.

Сейчас в стране насчитывается примерно 200 гиппопотамов, программа переселения и усыпления части животных коснётся 80 из них.

«Мы должны действовать, чтобы сократить популяцию бегемотов. Эти меры необходимы для защиты наших экосистем и наших местных видов», — считает Велес.

По словам чиновницы, бегемоты угрожают популяции местных речных черепах и ламантинов. Первых четырёх бегемотов в Колумбию контрабандой привёз в 1980-е годы наркоторговец Пабло Эскобар, который основал зоопарк на одной из своих территорий. С тех пор популяция росла практически без контроля. Власти Колумбии уже несколько месяцев ведут переговоры о перевозки животных в зоопарки Индии, Мексики, Филиппин, Эквадора, Перу и ЮАР.