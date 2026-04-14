После ареста в Польше археолога из Эрмитажа Госдума подготовила закон о защите россиян за рубежом с помощью вооружённых сил

Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о возможности использования военных подразделений РФ за рубежом для защиты россиян. Отдавать такой приказ сможет глава государства, для этого предлагается внести изменения в статью 8 федерального закона «О безопасности», сообщает Интерфакс во вторник, 14 апреля.

Одним из катализаторов для подготовки соответствующего законопроекта стало дело российского археолога с мировым именем Александра Бутягина. Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше в конце декабря 2025 года.

«Здесь надо чётко понимать, что это не означает, что в случае подобной ситуации сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры. Вовсе нет. Само наличие такого законопроекта, оно уже будет являться очень серьёзным сдерживающим фактором для тех, у кого подобные мыслишки ещё бродят в головах», — считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.