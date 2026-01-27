Арестованный в Польше археолог из петербургского Эрмитажа может провести в СИЗО до двух лет

ВКонтакте

Судебный процесс о выдаче Польшей российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина украинским властям может затянуться на 2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друзей и адвоката учёного во вторник, 27 января.

В настоящий момент арестованный россиянин ожидает назначения нового судьи, который будет вести его дело.

«Если апелляция удовлетворена, по польскому праву апелляционный суд в подавляющем большинстве случаев не освобождает человека, а возвращает дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. После этого следуют новые слушания и при необходимости новые апелляции. Это долгий, многоступенчатый процесс. На практике это означает, что всё это время Александр будет оставаться в польском СИЗО. По оценке адвокатов, весь процесс может занять от 18 до 24 месяцев», — говорится в сообщении.