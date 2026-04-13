Голубоглазый заяц и яйца на пальмах: Пугачёва показала, как празднует Пасху

Алла Пугачёва отмечает Пасху вместе с огромным голубоглазым зайцем или кроликом, в окружении больших яиц, подвешенных на пальмах. Фотографии Примадонна выложила в соцсетях в понедельник, 13 апреля.

«Светлый праздник прошёл, а свет в душе остался», — подписала фотографию Пугачёва.

Артистка не указала, где именно сделаны снимки. Пользователи предположили, что это Кипр, где певица живёт несколько лет. При этом члены семьи Пугачёвой сейчас активно путешествуют. Муж и дети отправились в Нью-Йорк, дочка Кристина и внучка Клавдия — в Майами.