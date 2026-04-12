В России через «Госуслуги» начали принимать заявки от желающих стать космонавтами

«Роскосмос» начал принимать через «Госуслуги» заявления от желающих попасть в отряд космонавтов. Об этом Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пишет в своём канале на платформе MAX в воскресенье, 12 апреля.

Кандидат должен быть гражданином России, иметь высшее образование из утверждённого перечня и не менее трёх лет стажа по специальности. Кроме того, претенденту должно быть не больше 35 лет, а его вес должен составлять от 50 до 90 килограммов.

От будущих космонавтов также требуют знание одного из иностранных языков — английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. Среди обязательных условий — отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость.

Чтобы попасть в отряд, нужно подать заявление через портал, пройти медосмотр и отправить медицинские документы. После этого кандидатов пригласят на очный отбор в Центр подготовки космонавтов, где им предстоит пройти ещё одно обследование, собеседование, сдать нормативы по физподготовке и тесты на образование и квалификацию.

Счастливчики смогут заключить трудовой договор с центром и начать тренировки. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года.