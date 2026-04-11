В «Роскосмосе» предупредили о риске лучевой болезни при полёте на Марс

Полёт на Марс может представлять серьёзную угрозу для космонавтов из-за радиации. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире Первого канала, пишет ТАСС.

По его словам, во время перелёта человек подвергается воздействию радиационных поясов и тяжёлых заряженных частиц, что значительно повышает риск развития лучевой болезни.

«Человеческий организм, проходя через радиационные пояса и тяжело заряженные частицы, скорее всего, получит от пути до Марса и обратно лучевую болезнь», — отметил Баканов.

На данном этапе более реалистичной задачей для отработки технологий межпланетных миссий остаётся освоение Луны.