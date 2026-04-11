Учёные объяснили, как нехватка дофамина связана с болезнью Паркинсона

11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. По прогнозам учёных, к 2050 году число пациентов с этим диагнозом может превысить 25 млн человек. Специалисты Пермского Политеха объяснили, как развивается заболевание и на что стоит обратить внимание.

Болезнь Паркинсона — одно из самых распространённых хронических неврологических расстройств. Оно связано с нарушением контроля движений: у пациентов появляются тремор, скованность, проблемы с равновесием и мышечные боли. Также возможны ухудшение памяти, сна, речи и даже развитие деменции.

Ключевую роль в развитии болезни играет дофамин — вещество, которое участвует не только в формировании эмоций, но и в передаче сигналов, отвечающих за движения. Он вырабатывается в чёрной субстанции мозга. При болезни Паркинсона нейроны в этой зоне постепенно гибнут, уровень дофамина падает, и мозг теряет способность правильно регулировать двигательные процессы.

«При нехватке дофамина становится сложно начать движение и вовремя его остановить, нарушается баланс между возбуждением и торможением, что ведёт к тремору и замедленности», — объяснил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Одной из причин гибели нейронов считается накопление патологического белка, который нарушает работу клеток. В результате формируется характерная картина заболевания — скованность, замедленные движения и дрожание в покое.

Чаще всего болезнь развивается после 50–60 лет и примерно в полтора раза чаще встречается у мужчин. Среди факторов риска — возрастные изменения, генетическая предрасположенность, воздействие токсинов и сосудистые заболевания.

Первые симптомы могут быть незаметными: лёгкий тремор, неловкость, проблемы со сном, ухудшение концентрации. Медики отмечают, что важно не игнорировать такие признаки и своевременно обращаться к врачу.

Полностью вылечить болезнь Паркинсона невозможно, однако терапия помогает замедлить её развитие и облегчить состояние. В лечении применяют препараты, восполняющие дефицит дофамина, а также используют методы реабилитации.

Специалисты подчёркивают, что снизить риск заболевания помогают регулярная физическая активность, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Также отмечается, что умеренное потребление кофе может быть связано с более низкой вероятностью развития болезни.