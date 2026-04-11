«Роскосмос» ведёт переговоры по системам безопасности для новой орбитальной станции

«Роскосмос» обсуждает с международными партнёрами вопросы безопасности для будущей Российской орбитальной станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов в эфире Первого канала, пишет РИА Новости в субботу, 11 апреля.

По его словам, учитывая опыт сотрудничества на МКС, где задействованы Россия, США, Япония, Канада и страны ЕС, важно сохранять взаимодействие и обеспечивать взаимное резервирование систем. Это необходимо для повышения надёжности и безопасности работы станции.

Баканов подчеркнул, что Россия создаёт собственную национальную орбитальную станцию. При этом переговоры касаются именно технических решений, связанных с безопасностью.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что, несмотря на обсуждения о возможном завершении проекта МКС, станция продолжает функционировать. В частности, действует программа перекрёстных полётов: российские космонавты летают на американских кораблях, а астронавты США — на российских, чтобы на орбите постоянно находились представители обеих стран.