Президент Индонезии Прабово Субианто планирует визит в Россию и встречу с Путиным

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Президент Индонезии Прабово Субианто собирается посетить Россию с государственным визитом на следующей неделе. Об этом сообщил глава МИД страны Сугионо, пишет РИА Новости в субботу, 11 апреля.

По его словам, в ходе поездки запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Индонезии, включая глобальную геополитику и энергетическую ситуацию.

Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая также подтвердил подготовку визита. При этом он отметил, что точный график и повестка встреч пока не раскрываются — детали представит министерство иностранных дел.