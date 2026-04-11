Стала известна дата выхода нового романа Виктора Пелевина

Новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» выйдет 23 апреля. Об этом сообщило издательство «Эксмо».

Впервые за несколько лет писатель представит новую книгу весной. Сюжет произведения связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Автор предложит собственную интерпретацию истории так называемого «острова грехов» и попытается объяснить причины нравственного падения героя.

Роман можно будет приобрести в книжных магазинах и на маркетплейсах в день выхода. Также он станет доступен в электронном и аудиоформатах для пользователей мультиподписки «Яндекс Плюс».

«Реальность похожа на запущенный сад, где садовник вырывает не все сорняки, а лишь те, что разрослись уж слишком… Вселенная терпелива, но, если долго ковыряться у неё в носу, она в конце концов чихнёт. И всё…», — говорится в одном из фрагментов книги.