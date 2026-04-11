Действия министра обороны Великобритании Джона Хили в отношении России могут нести серьёзные риски для страны. Об этом пишет издание The Spectator.

Авторы публикации усомнились, что жёсткие заявления Лондона способны повлиять на Москву. В частности, речь идёт о высказываниях Хили о якобы наблюдении за активностью России у подводной инфраструктуры и предупреждениях о «последствиях».

В статье отмечается, что подобная риторика может быть попыткой скрыть проблемы в британской армии и отсутствие чёткой позиции по другим международным вопросам, в том числе на Ближнем Востоке. При этом, по мнению издания, усиление подобных заявлений лишь увеличивает разрыв между реальными возможностями обороны и политическими заявлениями, а также нагнетает напряжённость.

Ранее Минобороны Великобритании заявляло, что ВМС страны якобы отслеживали российскую подводную лодку в нейтральных водах на севере. Утверждалось, что она находилась в исключительной экономической зоне королевства, но не входила в территориальные воды.

В посольстве России в Лондоне назвали эти заявления сомнительными и подчеркнули, что Москва не угрожает подводной инфраструктуре Великобритании. В дипмиссии также заявили, что именно британская сторона выступает с агрессивными инициативами.