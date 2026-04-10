Глава РСПП допустил снижение ключевой ставки до 13% к концу года

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России может постепенно снижать ключевую ставку. Об этом пишет ТАСС в пятницу, 10 апреля.

По его мнению, текущее ускорение инфляции не носит устойчивого характера, что даёт регулятору пространство для аккуратных шагов. Речь может идти о снижении ставки уже на ближайшем заседании — примерно на 50 базисных пунктов.

«Поскольку ускорение инфляции не носит устойчивого тренда, Центральный банк, вероятно, будет двигаться небольшими шагами. С одной стороны, ему важно показать тенденцию к снижению ставки, с другой — сохраняется высокая неопределённость», — отметил Шохин.

Он добавил, что такая тактика позволит к концу года приблизиться к уровню около 13%. При этом решения будут приниматься постепенно, с учётом экономической ситуации.