Учёные выяснили, что эмодзи в рабочих чатах могут снижать доверие к сотруднику

Канадские учёные пришли к выводу, что использование эмодзи в рабочей переписке может влиять на восприятие сотрудников. Об этом говорится в исследовании специалистов Оттавского университета, пишет Gizmodo.

В эксперименте приняли участие 243 взрослых добровольца — 134 мужчины и 109 женщин. Участникам предлагали оценить корпоративные сообщения в мессенджерах, часть из которых содержала позитивные или негативные эмодзи, а часть — нет.

Результаты показали, что большинство испытуемых сочли сообщения без смайликов более уместными и профессиональными. При этом нейтральные тексты с добавлением позитивных эмодзи также вызывали положительную реакцию.

«Эмодзи — это не просто нейтральные дополнения к текстовым сообщениям. Они могут влиять на то, как нас воспринимают другие, особенно с точки зрения компетентности и уместности», — отметила ведущий автор исследования Эрин Л. Кортис.

В дальнейшем учёные планируют изучить, как использование эмодзи отражается на более сложных аспектах делового общения — например, на установлении взаимопонимания, разрешении конфликтов и командной работе в цифровой среде.