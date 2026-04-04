Российские вузы изменили правила приёма абитуриентов

Ведущие российские университеты скорректировали правила приёма абитуриентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные вузов.

Изменения затронули перечень вступительных испытаний. Так, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для поступления на инженерные направления. В гуманитарных вузах абитуриентам дали возможность выбирать между ЕГЭ по обществознанию и историей. Например, в РГГУ историю добавили как предмет по выбору, не отменяя обществознание.

С 2026 года изменилась и процедура подачи документов. В ряде вузов, включая МИФИ и РУДН, заявления больше не принимают через внутренние электронные системы — подать их можно через портал «Госуслуги», лично или по почте.

Кроме того, введён так называемый «день тишины»: абитуриенты не смогут отозвать согласие на зачисление в день публикации приказа. По словам представителей вузов, это должно повысить прозрачность приёмной кампании.

Пересмотрели и правила учёта индивидуальных достижений. В МФТИ сократили перечень олимпиад и ужесточили условия поступления без экзаменов: теперь право на зачисление без вступительных испытаний сохраняется только за победителями. Также увеличен минимальный балл ЕГЭ, подтверждающий льготу.

При этом некоторые университеты, наоборот, расширили возможности для абитуриентов. Например, в РГГУ можно получить дополнительные баллы за достижения в искусстве, спорте и физической культуре.

Среди ключевых изменений — новая система целевого набора: теперь места закрепляются за конкретными заказчиками. Также введены ограничения на количество платных мест по ряду популярных направлений, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию и журналистику.