На Земле началась магнитная буря, которая продлится до полудня субботы

На Земле происходит магнитная буря среднего уровня (G2). Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Событие связано с пришедшим потоком быстрого солнечного ветра, который формируется корональной дырой довольно необычной формы. В ночь с пятницы на субботу возможно усиление бури из-за прихода к планете слабого выброса массы», — пояснили учёные.

Космическая непогода в течение ближайших двух суток будет серьёзно колебаться: после трёхчасового затишья будет следовать мощный продолжительный всплеск. Интенсивность последних оценивается в 6 баллов из 10 возможных.