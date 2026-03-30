Землян ждёт первоапрельская магнитная буря

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Землю вечером 31 марта обрушится магнитная буря, которая будет ощущаться в ночь и наутро 1 апреля. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Интенсивность космической непогоды составит 5-6 баллов из 10 возможных.

«Облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля. Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от 2 до 3 суток. Но при этом совсем небольшое отклонение влево приведёт к тому, что масса вещества вообще пройдёт мимо планеты, а совсем небольшое отклонение вправо приведёт к удару по Земле центральной плотной частью выброса», — поделились возможными сценариями учёные.