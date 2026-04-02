Гиды на Эвересте травили туристов ради дорогих эвакуаций и страховых выплат, а после «лечили» пивом в кафе — СМИ

На Эвересте гиды, пилоты и сотрудники больниц могли годами зарабатывать на фиктивных эвакуациях туристов. Об этом, ссылаясь на расследование Kathmandu Post, пишет Daily Mail.

По данным издания, туристов либо уговаривали изображать тяжёлое состояние, чтобы не спускаться пешком, либо запугивали, убеждая, что без срочной госпитализации они не выживут. В некоторых случаях, как утверждают в центральном следственном бюро полиции Непала, людям с лёгкими симптомами горной болезни давали таблетки и заставляли пить слишком много воды, а как минимум в одном эпизоде в еду подмешали разрыхлитель, чтобы человеку стало плохо.

После альпинистов увозили на вертолётах в больницы, а страховым компаниям выставляли счета, которые сильно отличались от реальности. Один рейс с несколькими пассажирами могли оформить так, будто каждому требовался отдельный транспорт: на бумаге перевозка за 3 тысячи фунтов вырастала до 9 тысяч.

По данным следствия, в схеме участвовали и больницы. Медицинские отчёты там, как утверждается, оформляли с цифровыми подписями врачей, которые не имели отношения к пациентам, иногда даже без ведома медиков. В некоторых случаях в документы вносили госпитализацию туристов, которые в это время просто пили пиво в больничном кафе.

Правоохранители считают, что с 2022 по 2025 год было подтверждено больше 300 таких случаев. Ущерб от аферы оценили примерно в 15 млн фунтов. В марте обвинения по делу о системном мошенничестве предъявили 32 фигурантам, девятерых задержали. Среди них — сотрудники трёх вертолётных компаний, а также врачи и администраторы трёх больниц.