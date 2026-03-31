В Азии появится своё «Евровидение»

В 2026 году в Азии впервые пройдёт свой конкурс песни «Евровидение», площадкой для дебютного шоу станет Бангкок. Соответствующее сообщение Европейский вещательный союз выложил на своём сайте во вторник, 31 марта.

Представители десяти стран уже подтвердили своё участие. В первый конкурс войдут Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Непал и Бутан. Организаторы заявили, что список будет расширяться.

Гранд-финал пройдёт 14 ноября 2026 года. В предшествующие месяцы национальные телекомпании будут выбирать исполнителей через собственные отборы.

Организаторы называют задумку «открытием новой главы в истории Азии». По их мнению, песенный конкурс должен объединить страны региона через музыку и культурный обмен. Этой же задаче, как рассчитывают создатели шоу, будет служить и цифровая платформа для фанатов: на ней зрители смогут следить за соревнованием, общаться с артистами и участвовать в жизни проекта не только во время эфиров.