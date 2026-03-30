В Индии мужчина дважды за полёт пытался открыть аварийную дверь лайнера и сослался на проделки призрака

На борту лайнера IndiGo, следовавшего из Бангалора в Варанаси, пассажир дважды пытался открыть аварийную дверь и объяснил свои действия вмешательством потусторонних сил. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Мохаммад Аднан вылетел рейсом 6E-185 вечером в субботу, 28 марта. Примерно через 15 минут после набора высоты он попытался дёрнуть ручку аварийного выхода, но бортпроводники заметили это и сделали ему замечание. Пассажир ответил, что всё произошло случайно.

До конца полёта мужчина вёл себя спокойно, но незадолго до посадки решил повторить опасный трюк. Когда лайнер находился примерно в 500 футах над землёй, экипаж подал сигнал пилоту — воздушному судну пришлось уйти на второй круг. Спустя несколько минут борт благополучно приземлился в аэропорту Варанаси.

После приземления Аднана передали службе безопасности авиакомпании и сотрудникам силовых структур. На допросе пассажир сперва не смог объяснить свои действия, но позже заявил, что после отпуска на Гоа в него вселился призрак. Полиция возбудила дело.