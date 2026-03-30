МИД призвал россиян не ездить в недружественные страны и раскрыл детали «туристической ловушки» спецслужб США

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в недружественные страны. Это связано со схемами, разработанным американскими спецслужбами. Сообщает РИА Новости в понедельник, 30 марта.

Опасность в первую очередь исходит от стран, с которыми у США заключён договор о выдаче иностранцев.

«Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями, с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», — предупредили в Министерстве иностранных дел.