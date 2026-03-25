В МВД предложили брать с банков и операторов по 50 рублей за каждый запрос о россиянах

Банки и операторы связи могут начать платить за запросы к полицейским базам с данными о россиянах. Проект постановления с соответствующей инициативой МВД появился на портале нормативно-правовых актов.

Если документ примут, за каждый запрос о человеке придётся платить по 50 рублей. Передавать сведения собираются через систему межведомственного электронного взаимодействия МВД, к которой, по данным министерства, уже подключены больше 500 организаций.

Банки, как следует из проекта, смогут запрашивать данные о действительности российского паспорта, регистрации по месту жительства или пребывания, а также о наличии РВП или ВНЖ. Для иностранцев и лиц без гражданства предусмотрена проверка сведений по линии миграции.

Плату хотят взимать за каждый завершённый сеанс обмена данными по любому из видов сведений. Сумму МВД будет считать раз в месяц, а перечислить деньги организации должны до 10-го числа.

Если банк или оператор не заплатит вовремя, министерство перестанет передавать ему информацию до погашения долга. Для оплаты МВД собирается разместить на своём сайте реквизиты. Если кабмин одобрит проект, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Действовать они будут шесть лет.