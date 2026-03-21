МВД опровергло заявления больной раком Лерчек о запрете на посещение врачей

Московская полиция опровергла информацию о том, что блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, запрещали посещать врачей во время следствия. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, пишет НСН в субботу, 21 марта.
Ранее в СМИ и соцсетях появились заявления самой Чекалиной о якобы ограничении доступа к медицинской помощи. По данным ведомства, все обращения обвиняемой и её адвокатов с просьбой разрешить посещение государственных медучреждений были удовлетворены.
При этом следствие действительно дважды отказывало в визитах в частные клиники. Как уточнили в МВД, эти решения касались только коммерческих медицинских организаций и не ограничивали возможность получения помощи в государственных учреждениях.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак желудка четвёртой стадии, подала иск к сотрудникам полиции. По данным из открытых источников, она считает, что из-за ограничений не смогла вовремя пройти обследования и выявить заболевание на раннем этапе.