МВД опровергло заявления больной раком Лерчек о запрете на посещение врачей

Московская полиция опровергла информацию о том, что блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, запрещали посещать врачей во время следствия. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, пишет НСН в субботу, 21 марта.

Ранее в СМИ и соцсетях появились заявления самой Чекалиной о якобы ограничении доступа к медицинской помощи. По данным ведомства, все обращения обвиняемой и её адвокатов с просьбой разрешить посещение государственных медучреждений были удовлетворены.

При этом следствие действительно дважды отказывало в визитах в частные клиники. Как уточнили в МВД, эти решения касались только коммерческих медицинских организаций и не ограничивали возможность получения помощи в государственных учреждениях.