Новая схема мошенников: у геймеров выманивают доступ к банкам через «аутентификацию»

Мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей онлайн-игр, предлагая им пройти якобы обязательную «аутентификацию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники пишут игрокам в Телеграме, представляясь администраторами сервиса. Они убеждают пользователя пройти проверку и отправляют ссылку, а затем просят связаться по телефону или видеосвязи.

«Не ожидая подвоха, потенциальная жертва связывается с собеседником, который просит включить экран, а затем входить в различные приложения, в том числе банковские. Параллельно с этим человеку приходят СМС-уведомления, которые являются ключом для списания денег», — говорится в материалах МВД.

Таким образом мошенники получают доступ к конфиденциальной информации и могут списывать средства со счетов.

В ведомстве призвали пользователей быть внимательными при общении с незнакомцами в интернете, не переходить по сомнительным ссылкам и ни при каких условиях не демонстрировать посторонним экран с банковскими приложениями или данные для входа.