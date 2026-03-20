Больная раком блогер Лерчек подала в суд на полицейских, запрещавших ей посещать врачей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак желудка четвёртой стадии, подала иск к сотрудникам полиции. По данным из открытых источников, она считает, что из-за ограничений не смогла вовремя пройти обследования и выявить заболевание на раннем этапе. Об этом пишет «Стархит» в пятницу, 20 марта.

Сейчас Чекалина проходит лечение: ей назначены курсы химио- и лучевой терапии. Ранее ей провели операцию по удалению новообразований, при этом врачи обнаружили метастазы в костях черепа, позвоночнике, лёгких и других органах.

Сообщается, что проблемы со здоровьем у блогера начались ещё во время беременности. Она жаловалась на ухудшение состояния и даже была госпитализирована на шестом месяце с угрозой выкидыша. 26 февраля Чекалина родила сына от аргентинского жениха Луиса Сквиччиарини. После родов её перевели в онкологическую реанимацию.

По информации источников, суд ранее приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера и отменил домашний арест. Это позволило ей продолжить лечение без ограничений.