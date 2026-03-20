На Земле началась сильная магнитная буря, которая продлится почти неделю

Земляне ближайшие несколько дней будут ощущать воздействие космической непогоды. Интенсивность магнитной бури составит 7 баллов из 10 возможных. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в пятницу, 20 марта.

«Всего к планете до конца недели должно прийти от 2 до 3 выбросов. В этой связи в течение сегодняшнего дня ожидается ранее спрогнозированный выход на магнитные бури уровня G2-G3. Также в силе сохраняется прогноз на общую продолжительность возмущений около 6 суток. Точный график предсказать сложно: событие непростое с большим числом внешних факторов, включая влияние от корональных дыр», — рассказали учёные.