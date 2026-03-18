Аноним погасил весь налоговый долг блогера Лерчек перед государством

Весь налоговый долг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, погасило неизвестное лицо. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил на заседании представитель Чекалиной Максим Курносов, 16 марта на налоговый счёт блогера перечислили 176 млн рублей. Эта сумма, по словам адвоката, превышает размер требований, а задолженность перед налоговой сейчас полностью отсутствует.

После изучения документа судья подтвердила, что средства на счёт Чекалиной внёс некий человек. Его личность представитель Лерчек раскрывать не стал. В слушаниях объявили перерыв до 31 марта, чтобы ФНС проверила поступление.