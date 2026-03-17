В МВД предложили жёстче наказывать мигрантов и высылать их из страны по 20 статьям

В России подготовили законопроект об ужесточении миграционной политики: для иностранцев хотят ввести обязательное выдворение из страны за ряд административных нарушений. Об этом «Коммерсант» пишет во вторник, 17 марта.

Поправки к КоАП разработали в МВД. Документ уже рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности. В министерстве предлагают безальтернативно выдворять иностранцев из России по 20 статьям кодекса.

В этот перечень вошли, в частности, участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовке или отказу от участия в ней, нарушение требований режима ЧС, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Кроме того, выдворение предлагают ввести за мелкое хулиганство при неповиновении полиции, а также за ряд нарушений, связанных со злоупотреблением свободой СМИ.

По некоторым статьям выдворение сейчас считается лишь одним из возможных наказаний, но МВД хочет сделать его обязательным. В проекте говорится и о повышении штрафов по 14 статьям КоАП. Например, за нарушение правил въезда в Россию, незаконную работу или нелегальное привлечение иностранцев к труду суммы взысканий предлагают увеличить до 4–7 тысяч рублей вместо нынешних 2–5 тысяч.

В МВД ужесточение объясняют ростом числа инцидентов с участием иностранцев, в том числе массовых драк и беспорядков. По данным ведомства, в 2023–2024 годах полиция зафиксировала около 100 конфликтных ситуаций, к ответственности привлекли 1,5 тысячи человек.

Эксперты, впрочем, считают, что трудовые мигранты не совершают массово те нарушения, за которые теперь хотят ужесточить наказание. Как отмечает глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов, в реальной жизни поправки вряд ли сильно изменят ситуацию, но упростят работу правоохранительных органов.