На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за 2 месяца

На Земле в четверг, 19 марта, ожидается самая сильная магнитная буря за 2 месяца. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Неожиданно сильная вспышка уровня M2.8 зарегистрирована на Солнце сразу несколькими средствами слежения. Взрыв произошёл вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли. По данным с космических телескопов, во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличит массу выброшенного газа», — отметили учёные.

По предварительным оценкам, сила бури может достигнуть уровня G3 или 8 баллов из 10 возможных.