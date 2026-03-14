В Макао полицейские задержали робота, напугавшего пожилую женщину

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Макао полицейские задержали робота-гуманоида после инцидента с пожилой женщиной. Об этом пишет SCMP.

По данным правоохранителей, пенсионерка ночью шла по улице и разговаривала по телефону. В какой-то момент к ней сзади незаметно подошёл гуманоид с горящими глазами-фонариками.

Женщина сильно испугалась и начала размахивать руками. Робот, в свою очередь, поднял руки вверх, после чего на место прибыли полицейские.

Пенсионерку госпитализировали, однако, как уточняется, серьёзных травм она не получила и вскоре пришла в себя. Инцидент закончился лишь испугом.

Позже выяснилось, что робот принадлежит одному из образовательных центров Макао. Его используют для рекламных и демонстрационных мероприятий.

После разбирательства гуманоид вернули владельцу, попросив внимательнее следить за его работой и перемещением.